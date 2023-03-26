تحذيرات للمسافرين اليوم على 7 طرق من 3 ظوهر جوية.. هدئ السرعة

تضمنت توقعات حالة الطقس اليوم، الأحد 26 مارس، تحذيرات للمسافرين على الطرق من 3 ظواهر جوية، يجب على المسافرين وقائدى السيارات اتخاذ الحظر نحوها، والسير بالسرعة المناسبة تجاه كل ظاهرة.

أهم وأخطر الظواهر الجوية، التي يشهدها طقس اليوم، ولها تأثير كبير على المسافرين بالطرق المختلفة، وكذلك قائدي السيارات، هي تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر،على العديد من الطرق والتى تتطلب أن يتم تهدئة السرعة للسلامة.

7 طرق تتكون عليها شبورة مائية صباحاً

الطرق التى تتعرض لتكون الشبورة المائية صباحاً اليوم الأحد القادم ،بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية،عدد من الطرق من وإلى القاهرة الكبري،وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،بالإضافة إلى الطرق فى شمال الصعيد

6 طرق تتعرض لسقوط أمطار

تتعرض الطرق فى 6 مناطق على مستوى الجمهورية لتوافر فرصة لسقوط أمطار،مختلفة الشدة ،بين خفيفة بنسبة حدوث 20% ،على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وسلاسل جبال البحر الأحمروجنوب سيناء وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% ،على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

طرق تنشط عليها الرياح

تشهد عدد من الطرق خلال طقس الأحد،نشاط رياح،تتراوح سرعتها بين 28كم/ساعة إلى 42 كم /ساعة ،كما فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ،والطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.