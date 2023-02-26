 طقس الأيام القادمة.. تحذير لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

يشهد طقس الأيام القادمة ظاهرة تعد من أخطر الظواهر الجوية التي تؤثر على العديد من أصحاب الأمراض، خاصة أمراض الصدر والحساسية، والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى ظاهرة تستوجب الحظر عند قيادة السيارات على الطرق.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

ويشهد طقس الأيام القادمة، نشاطا الرياح المثيرة للأتربة، ووفقا للتوقعات يشهد طقس يومي الاثنين والثلاثاء، نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والرمال، على مناطق أقصى غرب البلاد، والمناطق الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وكذلك تستمر ظاهرة الأجواء نفسها؛ إذ يشهد طقس يوم الأربعاء وجود أتربة عالقة في الهواء نهارا، على فترات يمتد من مناطق شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد، ما يستوجب الحظر من السير في تلك الأجواء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لأصحاب أمراض الصدر والحساسية والجيوب الأنفية.

تكون الشبورة المائية

كما يشهد طقس الأيام القادمة، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، يومي الاثنين والثلاثاء، على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومناطق من القاهرة الكبرى، ما يتطلب الحظر عند قيادة السيارات، على تلك الطرق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإرشادات التعامل مع الشبورة بإنارة أنوار السيارة وتشغيل المساحات بشكل مستمر، واستخدادم الكشافات الخاصة بالشبورة.