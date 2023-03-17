وظائف خالية في القاهرة الكبرى والمحافظات للجنسين.. تبدأ من 6 آلاف جنيه

أعلنت مديريات القوى العاملة بالمحافظات عن عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين بخبرة وبدون، للمؤهلات العليا، والمتوسطة برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه، مع توفير تأمين طبي واجتماعي، فضلا عن توفير محل إقامة للمغتربين.

وتضمن البيان بالوظائف الخالية، طريقة تقديم طلبات الوظائف الشاغرة عن طريق تسليمها يدويا لمقر مديرية القوى العاملة بكل محافظة من المحافظات التي تطلب الوظائف الخالية:.

وظائف خالية بـ7 آلاف جنيه بالقاهرة

وضمت طلبات الوظائف الخالية للقوى العاملة طلب شركة فينيكس للأمن والحراسة بمدينة العبور أمام البانوراما لأكثر من 10 وظائف خالية، للعمل مديري مواقع هندسية بالعاصمة الإدارية براتب 7 آلاف جنيه، و4 أيام راحة وتوفير إقامة للمغتربين وتأمينات اجتماعية، وطبية وزيادة سنوية وبوليصة تأمين.

محاسب قانوني بـ6 آلاف جنيه

بينما تطلب مستشفى الرحمة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، مدير مالي خريج كلية التجارة بخبرة 5 سنوات براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، ومحاسب قانوني بخبرة 3 سنوات، ويُحدد الراتب بالمقابلة مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

100 وظيفة خالية بالقاهرة الكبرى

فيما يحتاج مجمع عمال مصر بالقاهرة الكبرى إلى عدة وظائف خالية تتخطى الـ100 وظيفة مابين عامل تعبئة وتغليف وفني خراطة وفني ميكانيكا براتب يبدأ من 6500 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وتأمين طبي بمؤهلات عليا ومتوسطة بداية من الإعدادية.

وظائف خالية صيادلة وأطباء بيطريين

وتحتاج شركة متخصصة في الأدوية بمحافظة أسيوط 10 مندوبي مبيعات مؤهلات عليا مابين كليات الطب البيطري وكليات الصيدلة من الجنسين، أعمار تبدأ من 22 عاما، بخبرة وبدون وراتب تبدأ من 7450 جنيه، مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.