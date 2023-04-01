جمعية توزع ألف وجبة يوميا على الصائمين في رمضان بالقليوبية

«حب الخير في التنوير» شعار رفعه مطبخ الخير بجمعية التنوير للتنمية المجتمعية بالقناطر الخيرية بالقليوبية، الذي يعمل منذ عام 2018 في تقديم الوجبات الغذائية في المناسبات المختلفة للأسر الأكثر احتياجًا والمستحقين، بجانب 1000 وجبة إفطار يوميا في رمضان، يجري توزيعها على المحتاجين وعابري السبيل والأيتام من خلال مائدة رمضانية طوال الشهر بجانب توزيع الوجبات على المواطنين في المناطق المختلفة.

مبادرة مطبخ الخير بالقناطر الخيرية

مطبخ الخير بجمعية التنوير للتنمية بالقناطر الخيرية أحد أكبر مبادرات الخير في محافظة القليوبية وتحديدا في مركز القناطر، حيث يوفر من 500 الي 1000 وجبة ساخنة لإفطار المستحقين يوميا توزع على المحتاجين والأيتام وعابري السبيل طوال شهر رمضان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الذي يوفر البروتين من لحوم ودواجن للطهي بجانب قبول التبرعات من أهل الخير وسواعد المتطوعين والمتطوعات الذين يقومون بإعداد الوجبات وتوزيعها مجانا.

وجبات للأسر المستحقة من مطبخ الخير بالقناطر الخيرية

وأوضحت صباح حسن، أمين صندوق جمعية التنوير للتنمية المجتمعية بالقناطر لـ«الوطن» أن الجمعية بدأت في نشاط الإطعام منذ 2018 المشهورة منذ 2016، إذ يجهزون الوجبات طوال العام للأسر المحتاجة وفي المواسم مثل رجب وشعبان يتم توفير إفطار للصائمين أيام الاثنين والخميس، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة بجانب وجبات الإفطار في رمضان يوميا، والتي تصل إلى 1000 وجبة مع توافر السلع والمكونات للوجبة والتي تكون عبارة كفته أو بانيه أو لحوم مع الخضار والأرز والسلطة والعصائر.

وأشارت حسن أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لضمان سلامة للوجبات وخروجها بشكل صحي ومغذي، كما أن كل المشاركين في إعداد وتوزيع الطعام ملتزمون بالإجراءات الوقائية وصادر لهم شهادات صحية من الصحة لضمان جودة الوجبات التي توزع على المواطنين.

وأضافت أن الوجبات يتم إعدادها وتوزيعها على المستحقين يوميا في رمضان، بهدف حفظ ماء وجه المستحقين، وتأكيدًا على أن الخير في أمة المسلمين حتى يوم الدين، موضحا أن المئات من أصحاب الخير يقومون بالتبرع بالمال والمواد الغذائية، لتجهيز المطبخ وشراء أدوات الطبخ خلال شهر رمضان، بجانب الاستعانة بعدد من المتطوعات للمشاركة في طهي الطعام مناشدة بالتوسع في التبرعات لاستمر المبادرة وخاصة وأنها تستمر طوال العام بجانب أنشطة الجمعية الخيرية في تجهيز العرائس اليتيمات وعمل اسقف لمنازل ووصلات مياه بمناطق الأسر الأكثر احتياجا والمناطق المحرومة من الخدمات والهدف الأكبر استمرار المطبخ طوال العام

وأوضحت إن مبادرات الجمعية تتوسع في الانتشار من خلال مشاركة متطوعين من الشباب لتوزيع الوجبات على المستحقين كل في منزله، بجانب تقديم الطعام للمستحقين ورواد مائدة الرحمن التي تقام سنويا بالجمعية في القناطر

وأكدت حسن أن الوجبات يتم تصنيعها يومياً في مقر المطبخ بالقناطر المجهز بكل التجهيزات اللازمة للطبخ والتغليف للوجبات، حيث تكون طازجة وآمنة صحياً، حيث تشرف مديرية الصحة على المطبخ، وغيرها من الجهات الرقابية لسلامة الغذاء، كما يتم دعم بعض المناطق البعيدة نسبياً بوجبات للمستحقين