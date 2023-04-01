اعرف عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس.. مشروع قانون يناقش في البرلمان حاليا

تمر البلاد بحالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار الأمر الذي يدفع البعض لبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحالة الجوية للبلاد، والوقوع تحت طائلة القانون، دون أن ينتبهوا لعقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس.

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس حيث وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة السياحة والخطة والموازنة، والتعليم، والإدارة المحلية، والتشريعية، والاتصالات، على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث المبدأ، ثم بدأت مناقشة مواده بالتفاصيل، وأدخلت العديد من التعديلات واستحدثت مواد إصدار.

عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة

وقامت اللجنة المشتركة بتخفيض الحد الأدنى من المادة 13 الخاصة بالعقوبات من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه، للموائمة بين الجرم والعقاب لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بصورته النهائية وإعداد تقريرها عنه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.