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مواعيد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات

كتب:

ياسمين محمود
02:38 ص | السبت 01 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

يترقب جمهور الفنان محمد رمضان مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة، وذلك بعد الأحداث الدرامية التي شهدتها الحلقات السابقة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة اذ يتم عرض مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفني بجانب الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم ياسمين محمود