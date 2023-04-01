أسماء ضحايا في حادث مدينة تلا بالمنوفية.. تصادم «كارو» ودراجة نارية

كشف مصدر مسؤول في مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل حادث عربة كارو مع دراجة نارية، مؤكدًا أن المستشفى استقبل جثة شابين في الحادث، وهما محمود محمد الصياد، ويبلغ من العمر 20 سنة، ومحمود عبدالعزيز المليجي ويبلغ من العمر 22 سنة، وتم وضعهما تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين في حادث عربة كارو في تلا بالمنوفية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل الوطن، كما استقبلت مستشفى تلا ثلاثة مصابين وهم: إبراهيم محمود عمارة ويبلغ من العمر 28 سنة، وسلامة رشاد عوض ويبلغ من العمر 51 سنة، وعلى عطيه أبو زينة، ويبلغ من العمر 28 سنة، مؤكدا أن المصابين في الحادث يتلقون كافة الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى.

رفع حالة الطوارئ في مستشفى تلا

وأوضح، أنه فور الإبلاغ بوقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ في المستشفى لاستقبال المصابين والضحايا، وتم التعامل السريع مع المصابين واستدعاء الأطباء من الأقسام والمختلقة، مؤكداً أن الإصابات متنوعة.

وكان طريق تلا كفر الشيخ سليم في مركز تلا محافظة المنوفية، قد شهد حادث تصادم بين عربة كارو ودراجات نارية ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية بالواقعة، كمل تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.