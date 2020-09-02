بسبب وفاة حالة "كورونا".. التعدي على أطباء مستشفى تلا بالمنوفية

شهد مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية أحداثاً مؤسفة، قبل قليل، حيث قام شقيقان بالتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى، بعد رفض إدارة المستشفة خروج جثة والدهما، الذي يشتبه أن وفاته ناتجة عن إصابته بفيروس "كورونا"، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وبينما اتهم أبناء المتوفي "م. ع." أطباء المستشفى بالإهمال، وتسببهم في وفاة والدهم، رجحت مصادر لـ"الوطن" أن يكون الأب قد توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة حرارته وصعوبة في التنفس.

وتمكنت مباحث تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، من ضبط الشقيقين المتهمين بالاعتداء على الطاقم الطبي بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن هناك محاولات لتسوية واقعة التعدي على أطباء مستشفى تلا ودياً، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة في لحل الأزمة، خاصةً وأن التعدي كان لفظياً، متوقعاً أن تنتهي القضية بالتصالح بين الطرفين.