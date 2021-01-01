مستشفى تلا بالمنوفية يجري عملية ولادة لمصابة بكورونا للمرة الأولى

استقبل مستشفى تلا المركزي، المخصص لعزل حالات كورونا، مريضة حامل مصابة بكورونا، تستوجب حالتها الرعاية المركزة، وأثناء تلقي المريضة العلاج والرعاية اللازمة لمصابي الكورونا، استوجبت حالاتها الخضوع لعملية ولادة عاجلة، لتصبح أول عملية ولادة لمصابة بكورونا يشهدها المستشفى.

وعلى الفور قام فريق كامل من الطاقم الطبي بالمستشفى بعمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها، بوجود الدكتور مصطفى أبو طالب، مدير عناية العزل، حيث قام كل من: الدكتور محمود العباسي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور تامر يوسف، أخصائي النساء والتوليد، بإجراء العملية، بمشاركة الدكتور سري زيادة، أخصائي التخدير، بوجود الدكتور محمد عنبر، أخصائي الأطفال.

ووجهت إدارة المستشفى الشكر لكافة الفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى، كما قامت الدكتورة مروة شلتوت، رئيس فريق مكافحة العدوى بعمل الإجراءات اللازمة للتعقيم والتطهير، طبقا للمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

وعلى صعيد متصل، خصصت وزارة الصحة والسكان 18 مستشفى في محافظة المنوفية، للعزل الصحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استعداد مستشفيات العزل المخصصة بمحافظة المنوفية، لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج لهم.

ويستعرض «الوطن» مستشفيات العزل الـ18 في محافظة المنوفية، وهي: مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة مستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي .

بالإضافة إلي مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفي حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.