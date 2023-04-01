مصرع 3 أشخاص وإصابة 600 آخرين بسبب أعاصير ضربت ولايات أمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء أعاصير ضربت ولايات أمريكية بينها أركنساس وإلينوي وتينيسي وأيوا، وأصيب 600 شخص على الأقل، جراء إعصار ضرب منطقة «نورث ليتل روك»، بولاية «أركنساس» الأمريكية، وفقا لما أعلنته الحاكمة سارة ساندرز.

وأشارت ساندرز، إلى تعرض الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، لأضرار جسيمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وألحق الإعصار الذي ضرب «نورث ليتل روك» بعد ظهر أمس الجمعة، أضرارا بمدينتي جاكسونفيل وشيروود، وفقا لما أعلنه عالم الأرصاد ترافيس شيلتون. وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف مشترك في «ولاية أركنساس».

ودمر الإعصار مدرسة ثانوية ومجمعات سكنية بأكملها في «واين»، وفقا لما ذكره موقع «أيه بي سي 13» الأمريكي.

عمدة «ليتل روك» يحذر الناس من الابتعاد عن المناطق المتضررة من الإعصار

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في «ولاية أركنساس» ونشر الحرس الوطني، فيما حذر عمدة مدينة «ليتل روك»، فرانك سكوت جونيور، الناس من الابتعاد عن المناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، أصدرت خدمة «الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية تحذيراً من إعصار يضرب «ليتل روك»، عاصمة ولاية أركنساس، وقالت إن 350 ألف شخص في خطر، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

كما أصدرت السلطات، تحذير من إعصار واحد على الأقل في جنوب ولاية أيوا الواقعة في الغرب الأوسط، فيما اشارت خدمة «الأرصاد الجوية» الوطنية، إلى احتمال حدوث عواصف رعدية شديدة مع احتمال وقوع فيضانات مفاجئة من الغرب الأوسط إلى «وادي المسيسيبي السفلي».