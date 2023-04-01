تحذير من ظاهرة جوية خلال ساعات.. ونشاط للرياح في بعض المناطق

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود رياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعتها لـ36 كيلو مترًا في الساعة.

ومن المتوقع أيضًا حدوث نشاط للرياح على مناطق شمال الصعيد، وأن تصل سرعة الرياح إلى 30 كيلو متر في الساعة.

شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق

كما حذر خبراء الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 23 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية وتصل درجة الحرارة على الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة لـ23 درجة بينما تبلغ الصغرى 14 درجة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا الأحد

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية فانه من المنتظر حدوث ارتفاع تدريجي غدًا الأحد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 8 درجات مئوية لتصل درجة الخرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري لـ30 درجة مئوية بينما وتصل على جنوب الصعيد لـ32 درجة.و