يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، حيث ماتت «صديقة» التي تؤدي دورها الفنانة سهير المرشدي، والدة «جابر» الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وسط صدمة أولادها «عبيد» تامر مجدي و«فتحية» تيسير عبد العزيز، ليخبر «عبيد»، شقيقه «جابر» بوفاة والدته، وطلب منه حضور جنازتها في الوقت الذي جاءت فيه الشرطة للقبض عليه.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم فنذكر أن مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.