انطلاق الدور الثاني لأقدم دورة رمضانية في السويس

ينطلق اليوم السبت الدور الثاني لدورة الملك الرمضانية، والتي تقام للعام السابع على التوالي، وتعد أقدم دورة رمضانية في السويس، والتي تقام على ملاعب مركز شباب المدينة في محافظة السويس.

وقال تامر ريكو رئيس لجنة الإعلام لدورة الملك الرمضانية بالسويس لـ«الوطن»، إن الدورة تتميز بمتابعة نجوم كره القدم بالسويس، وجماهيرها لقضاء الأجواء الرمضانية، وشهدت تواجد الكابتن أحمد الطيب رئيس منطقة السويس لكرة القدم الأسبق والمعلق الرياضي المعروف، ويدير لقاءاتها حكام من منطقة السويس لكرة القدم بقياده كابتن أحمد العدوي الحكم الدولي، ومعاونه أيمن عبد الرحمن وأشرف داود.

الفريق الفائز بالمركز الأول يحصل على 20 ألف جنيه

وأوضح رئيس لجنة الإعلام، أن الدورة تجرى بمشاركة 12 فريقا، وجوائز الدورة عبارة عن 20 ألف جنيه للفريق الحاصل على المركز الأول، و15 ألف جنيه للفريق الفائز بالمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث.