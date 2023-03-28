انطلاق أول دورة رمضانية لكرة القدم للبنات بالقليوبية

شهدت قرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انطلاق أول دورة رمضانية قروية ريفية للبنات من سن 8 إلى 14 سنة.

وأقيمت الدورة الرياضية الرمضانية بأحد ملاعب الكرة بالقرية، وأشرف على تنظيمها الكابتن علي عادل عيسي والمدير الفني الكابتن محمود بدوي وباهر عاطف المشرف على فريق الفتيات، والكابتن إسراء أشرف مدربة الفريق والطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

فوز فريق الشمس للفتيات بأول مباراة

وشهدت المباراة الافتتاحية، فوز فريق الشمس للفتيات على النجوم 3 صفر، وسط إشادة من الحضور بفرق الفتيات.

شهدت الدورة حضور عدد من الشخصيات العامة، بينهم المستشار بدوي إسماعيل المستشار القانوني لأكاديمية أجيال لكرة القدم بالعمار، وعلي محمد حسنين والكابتن محمود رضوان، والكابتن يوسف حسنين وأحمد أبو زيد.

الدعم لفرق الفتيات

وناشد الكابتن علي عادل عيسى، المشرف العام على الدورة، وزير الشباب بتوفير الدعم لفرق الفتيات، وتوفير أماكن للتدريب لهن بداخل مركز شباب العمار.

وقالت الكابتن إسراء أشرف، مدربة الفريق، إنها عانت الأمرين في إقناع أولياء الأمور بمشاركة بناتهن في فريق كرة القدم، وكونت فريق كرة قدم بصعوبة من خلال 25 فتاة بالقرية.

يذكر أن قرية العمار من أكبر قرى محافظة القليوبية، وتشتهر بزراعة المشمش، ومن أشهر أبنائها الفنانة إلهام شاهين، وعدد من الشخصيات العامة.