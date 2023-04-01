موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم السبت بطولة طارق لطفي

6 حلقات فقط تفصلنا عن نهاية أحداث المسلسلات الرمضانية القصيرة التي تعرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وهو ما يدفع كثيرين إلى البحث عن مواعيد عرض تلك الأعمال التليفزيونية، ومن بينها موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم السبت، 10 رمضان، الموافق 1 أبريل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، يوضح التقرير التالي موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم السبت.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم السبت

وتقدم مجموعة قنوات cbc عددا من الأعمال الدرامية هذا العام، والتي لاقت قبولا من قبل الجمهور المصري والعربي، ووفق الخطة الرمضانية فإن القناة تحرص على تقديم مواعيد مختلفة لعرض مسلسل مذكرات زوج اليوم السبت حيث الحلقة العاشرة من أحداث المسلسل الاجتماعي فالعرض الأول للحلقة في تمام الساعة 8:45 مساء، والعرض الثاني للحلقة 10 اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قناة cbc

في حال تحميل تردد 11785، بمعدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 على نايل سات، يمكن للجمهور والمشاهد المصري والعربي متابعة مسلسل مذكرات زوج حيث التردد الرسمي لقناة سي بي سي في 2023.

ومذكرات زوج أحد المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي تُعرض هذا العام خلال الموسم الرمضاني 2023، ويشاهده ويتابعه عدد كبير من الجمهور.

وتناقش أحداث مسلسل مذكرات زوج المشكلات الأسرية المختلفة، من خلال «رؤوف» الذي يشعر فجأة بالارتباك والملل ورفض الحياة الزوجية مع «شيرين»، بعد أكثر من 10 سنوات زواج.

ومسلسل مذكرات زوج أحد المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي تعرض هذا العام خلال الموسم الرمضاني 2023، الذي يشاهده ويتابعه عدد كبير من الجمهور، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وربما تلقى تلك النوعية من الدراما استحسانا لدى الغالبية العظمى من المشاهدين.

وكتب السيناريو والحوار لمسلسل مذكرات زوج محمد سليمان عبدالمالك، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وإخراج تامر نادي.