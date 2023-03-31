وظائف قيادية شاغرة بـ«سلامة الغذاء».. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن حاجتها لشغل 8 وظائف قيادية، تشمل التخصصات الآتية: 8 رؤساء للإدارات المركزية للتسجيل والتراخيص، والرقابة على الصادرات والواردات الغذائية، والرقابة على المنشآت الغذائية، ودراسات سلامة الغذاء والدعم الفني، وشؤون مكتب المدير التنفيذي، وشؤون الفروع، والإدارة الاستراتيجية، ولشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، وذلك ضمن الوظائف التخصصية.

تفاصيل وظائف هيئة سلامة الغذاء

ويأتي الإعلان عن تك الوظائف الشاغرة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة رقم 35 لسنة 2019، بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

وضمن خماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لشغل وظائف هيئة سلامة الغذاء، حسبما أعلنتها الهيئة على النحو التالي:

- السيرة الذاتيه للمتقدم

- عدد 2 صورة شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- بيان حالة وظيفة حديث موجه للهيئة القومية لسلامة الغذاء متضمناً قدراته العلمية وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الأداء والجزاءات إن وجدت.

- شهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية معتمدة ومختومة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث.

- بيان بأبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد.

- المقترح التطويرى للهيئة وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط بشأن مقترح التطوير.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

عدد النسخ والأصول المطلوبة من مستندات التقدم للوظيفة

ونوهت الهيئة أن المستندات المطلوبة هي أصل بالإضافة إلى 7 نسخ صور، مضيفة أنه يمكن التقدم للوظيفة حتى 27\4\2023.

كيفية التقدم لوظيفة هية سلامة الغذاء

تقديم الطلبات لشغل وظائف الهيئة باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقرها الكائن بـ49 شارع نوبار باب اللوق، القاهرة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتي الرابعة عصراً، ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، وتستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.