كيفية التقديم على وظائف موقع المدارس اليابانية الإلكتروني؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع المدارس اليابانية الإلكتروني للتقديم لوظائف المعلمين ومديري المدارس، لمدة 15 يوما، كما أوضحت الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف، لافتة إلى أن مَن يخالف القواعد يُعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

موقع المدارس اليابانية الإلكتروني

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التقديم للوظائف على الرابط المخصص، لافتة إلى أن التقديم يكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية من هنا، بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

ونوهت وزارة التعليم، بأن الراغبين في التقدم للوظائف، لا بد من التقدم بالمعلومات الواردة أدناه لاستكمال ملفك الشخص ليتأكد من صحة رقم هاتفك المحمول والبريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن للوزارة الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

شروط التقديم على الوظائف

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم لوظائف المعلمين للمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال، بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لا بد من إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبتة في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يُتقن اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبتة في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وأن يُجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وتكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.