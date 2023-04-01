وظائف لذوي الهمم بمرتبات مجزية في المحافظات.. اعرف الأماكن

أصدرت مديريات القوى العاملة بعدة محافظات نشرة التوظيف النصف شهرية، وأوضحت خلالها حاجتها إلى 1845 فرصة عمل في 12 محافظة بينها عدة فرص عمل لذوي الهمم بعدة تخصصات للذكور والإناث، وبخبرة وبدون مع توفير تأمين اجتماعي وتأمين طبي وسكن للمغتربين.

ويمكن للراغبين بالتقدم لإحدى الوظائف الخالية تقديم السيرة الذاتية إلى مقر مديرية القوى العاملة بالمحافظة التابع لها، وتحديد الوظيفة المطلوبة بطلب العمل المقدم.

وظائف خالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» تفاصيل عدة وظائف خالية لذوى الهمم لاستيفاء نسبة الـ5% بالهيئات والمصالح الخاصة ما بين الشركات والمصانع،

شركة تراست للتصنيع بالقليوبية تطلب عدة وظائف خالية عمال تغليف وعمال خدمات بمؤهلات متوسطة وفوق متوسطة سن من 18 حتى 28 عام بخبرة من 2 حتى 5 سنوات ويحدد الراتب بالمقابلة مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعي وسكن للمغتربين مع استيفاء نسبة الـ5%.

وظائف خالية لذوي الهمم 5%

مصنع فاتيلو بدمياط يعلن عن حاجته لعدة وظائف خالية، عمال بمؤهلات متوسطة حتى 35 عاما مع تحديد الراتب عقب المقابلة الشخصية.

شركة ستريك لخدمات الأمن بالقاهرة تطلب مشرفين مواقع سن من 21 حتى 45 عاما للذكور فقط مع تأمين اجتماعي وتأمين صحى وإقامة للمغتربين براتب يبدأ من 5 آلاف جنية.

فندق اللسان بدمياط الجديدة يوفر فرص عمل للعمال ذوي احتياجات خاصة 5%، إعاقات بصرية أو حركية بسيطة، سن حتى 35 عاما وتحديد الراتب عقب المقابلة.