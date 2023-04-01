بلغ سعر الدولار الیوم السبت 1-4-2023 في البنوك المصریة، ما بين 30.83 جنيه للشراء و30.93 للبيع وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

سعر الدولار الیوم السبت 1-4-2023 في البنوك المصریة

وجاء سعر الدولار الیوم السبت 1-4-2023 في البنوك المصریة، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري ما بين 30.83 جنيه للشراء و 30.93 للبيع بحسب الموقع الرسمي للبنك الذى يقدم عدد كبير من الخدمات أبرزها أسعار العملات.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

ووفقا لما قاله البنك الأهلي المصري فإن سعر الدولار بلغ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع حيث يعتبر البنك الأهلي هو اكبر البنوك العاملة في السوق المصري والأوسع انتشارا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر حوالى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، حيث يعتبر بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق بعد البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي

وبلع سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي 30.79 جنيه حيث بلغت ودائع المصرين في بنك أبوظبى الإسلامي حوالى 97 مليار جنيه تقريبا في نهاية العام 2022.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبحسب ما قاله بنك cib، فأن سعر الدولار سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.