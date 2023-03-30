ارتفاع سعر الدولار عالميا اليوم.. ويسجل 30.96 جنيه بـ«المركزي المصري»

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 عالمياً أمام سلة العملات الرئيسية، وسجل مؤشره 103 نقاط، بعد مواجهة ضغوط في وقت سابق من الأسبوع.

وأعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية بعدما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقع على نطاق واسع الأسبوع الماضي.

وألمح «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أنه على وشك إيقاف دورة تشديد سعر الفائدة وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي.

أسعار الفائدة 2023

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين لم يروا تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2023، ويتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية 30.75 و30.90 جنيه للشراء فيما حل سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه.

وجاء سعر الدولار اليوم الخميس الأقل في البنوك الحكومية على النحو التالي:

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 30.75 جنيه.

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 30.85 جنيه.

- سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه.

- سعر الدولار في بنك مصر للبيع 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

أما في بنوك القطاع الخاص، فتراوح سعر الدولار اليوم الخميس بين 30.85 و30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فتراوح بين 30.85 و30.90 جنيه.

احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي بلقب أعلى البنوك في سعر الدولار اليوم للشراء والبيع عند 30.90 جنيه للأول و30.95 جنيه للثاني.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

في أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، جاء سعر الدولار اليوم الخميس عند مستوى أغلب بنوك القطاع الخاص.

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 30.84 جنيه للشراء.

- سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للبيع 30.96 جنيه للبيع.