سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 بالبنوك قبل اجتماع البنك المركزي

يواصل الطلب على سعر الدولار اليوم، تعاملاته الهادئة في البنوك المصرية، خلال أيام شهر رمضان، لتسجل متوسط أسعار الدولار ما بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء و30.85 و30.96 جنيه للبيع، مع احتفاظ البنوك الحكومية بأقل أسعار الدولار للشراء والبيع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 30-3-2023، قبل اجتماع البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري استقرار عند مستويات 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات السعر في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار فيبنك التعمير والاسكان 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

وتراجع مؤشر الدولار العالمي أمام سلة من العملات الرئيسية، نتيجة أزمة المصارف الأمريكية الأخيرة، واستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه الأخير، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه اتخذ موقفًا حذرًا بشأن التوقعات بسبب اضطراب القطاع المصرفي.