سعر الدولار اليوم يغلق على استقرار بالبنوك.. ويتراجع أمام اليورو

أغلق سعر الدولار اليوم، 29-3-2023 في البنوك المصرية على استقرار سعري، مواصلاً بذلك حالة الثبات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم يبدأ من 30.85 جنيه

ووسط طلب هادئ في البنوك المصرية خلال شهر رمضان، تراوح سعر الدولار اليوم بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء و30.85 و30.96 جنيه للبيع، واحتفظت البنوك الحكومية بأقل أسعار الدولار للشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم على 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهي أقل أسعار لشراء وبيع العملة الأمريكية في القطاع المصرفي.سعر الدولار في بنك مصر

وافتتح البنك الأهلي المصري، التعامل على سعر الدولار اليوم عند المستوى ذاته وأغلق دون أي زيادة أو تراجع يذكر، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات السعر في البنك الأهلي المصري، وشاركهما في الاحتفاظ بأقل سعر للشراء والبيع بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتحدد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع دون أي تحرك يذكر، وكان البنك المركزي المصري، أكد في تقريره الأخير قبل أيام، أن سعر الدولار تراجع أمام أغلب عملات الأسواق الناشئة لأول مرة منذ قرابة 4 أشهر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي أكبر بنوك القطاع الخاص، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وجاء ثاني بنوك القطاع الخاص، الأهلي قطر، على نفس المستوى.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

في البنوك الإماراتية العاملة بمصر، احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى أسعار الدولار شراءً وبيعاً عند 30.90 جنيه للأول و30.95 جنيه للثاني، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني 30.85 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار عالمياً

وكان مؤشر الدولار تراجع أمام سلة العملات الرئيسية إثر أزمة المصارف الأمريكية المنهارة، بسبب مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم أمام اليورو

وتراجع سعر الدولار اليوم أمام اليورو، واقترب أكثر من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0929 دولار، حيث خفت المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية بعد قيام المقرض الأمريكي First Citizens BancShares بشراء جميع ودائع بنك سيلكون فالي المنهار.

توقعات سعر الدولار أمام اليورو

من المحتمل أن يستمر اليورو في الارتفاع مقابل سعر الدولار حيث من المتوقع أن يتسع تباين السياسة بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك المركزي مصمم على إعادة التضخم إلى الهدف ولن يتضمن مقايضات.

وقالت عضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي قد يبحث عن طرق جديدة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي وتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق.