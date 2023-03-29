سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-3-2023.. البنوك الحكومية الأقل سعرا

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-3-2023 في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر

تراوح سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع فتراوح بين 30.85 و30.96 جنيه بالبنوك.

جاء سعر الدولار اليوم في بنوك القطاع الخاص هو الأكبر، في حين احتفظت البنوك الحكومية بأقل أسعار الدولار للبيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استحوذ البنك الأهلي المصري – أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري – على لقب الأقل سعرا في الشراء والبيع، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شارك بنك مصر، شقيقه الحكومي الأكبر، لقب الأقل سعراً في الشراء والبيع، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، ومعه في ذلك بنك التنمية الصناعية الحكومي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص المصري – سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار البيع والشراء في بنك قطر الوطني، والذي يعد ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس الحكومي عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهما نفس أسعار الشراء والبيع في بنوك: الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني.

مؤشر الدولار أمام سلة العملات

وحافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير لنحو 102.5 اليوم الأربعاء، بعد أن فقد نحو 1% في الجلستين الماضيتين، حيث استمرت المخاوف بشأن الاضطرابات المالية الأخيرة في التراجع، ما دفع المتداولون إلى تقليل ممتلكاتهم في الأصول الأكثر أمانًا.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي وألمح إلى زيادة واحدة فقط في سعر الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنّ المسؤولين لم يروا تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2023 وكانوا مستعدين لإطالة دورة التضييق إذا لزم الأمر.