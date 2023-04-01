«س وج».. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات 2023: الصرف يبدأ اليوم

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة 15% لكل المستفيدين من المعاشات على مستوى الجمهورية وعددهم 11 مليون مواطن، والزيادة الجديدة للمعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيها، «الوطن" توضح في «س وج» كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات وهي كالتالي"

- ما موعد صرف معاشات أبريل 2023؟

بداية من اليوم يتمّ صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة 15%، إذ يستفيد من الزيادة الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية قبل موعدها 11 مليون شخص على المعاش، وكل من لديه فيزا كارد يمكنه التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي لصرف المعاش المستحق.

قيمة المعاشات

- ما قيمة الزيادة في المعاشات؟

قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

تبكير زيادة المعاشات

- ما تكلفة تبكير زيادة المعاشات؟

تبكير صرف الزيادة يتكلف نحو 14 مليار جنيه عن شهور أبريل ومايو ويونيو كما أن كل حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023 مقرر استفادتها من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

زيادة تكافل وكرامة

- ما نصيب الحاصلين على تكافل وكرامة من الزيادة الجديدة؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

قيمة زيادة المعاشات

- ما قيمة زيادة المعاش لكل الفئات المستحقة؟

صاحب معاش بقيمة 1500 جنيه، يحصل بعد زيادة المعاشات إلى 1725 جنيهًا، والمعاش 1600 جنيه سيحصل بعد زيادة المعاشات 1840 جنيهًا، صاحب معاش 1700 جنيه، مقرر حصوله على 1955 جنيهًا، وصاحب المعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه، يحصل بعد زيادة المعاشات على 2070 جنيهًا، والمعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه، فسيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيهًا، ومن يحصل على 2000 جنيه يحصل بعد الزيادة على 2300 جنيه، ومن يحصل على 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيهًا، والمعاش 2200 جنيه معاش، يحصل بعد الزيادة على 2530 جنيها.

ومن يحصل على معاش 2300 جنيه سيتقاضى 2070 جنيها، والمعاش 2500 جنيه سيكون بعد الزيادة 2875 جنيهًا، ومن يحصل على 2800 جنيه معاش ستكون الزيادة 3220 جنيهًا، ومن يحصل على 2900 جنيه سيزيد معاشه لـ3335 جنيهًا، والمعاش 3000 جنيه بعد الزيادة 3450 جنيهًا، والمعاش 3100 جنيه يرتفع إلى 3565 جنيهًا، والمعاش 3200 جنيه بعد الزيادة 3680 جنيهًا، والمعاش 3500 جنيه معاش بعد الزيادة 4025 جنيهًا، والمعاش 4000 جنيه بعد الزيادة 4600 جنيه، والمعاش 4500 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيهًا، والمعاش 5000 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيهًا.