ينتظر الجمهور أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ويبحث عن موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، خاصة بعد محاولات عدة من «نادرة» في اكتشاف سر قاتل زوجها الفنان على الطيب .

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وسيتمّ عرض الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، على قناة cbc، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 ونصف مساءً على القناة نفسها.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

جاءت خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة، أحداث كثيرة ومشوقة، إذ يجلس «عبد الجبار» مع والدة مسعود للوصول لشيخ ليفتح لهم المقبرة قبل وصول حسن أبو عصايا لها، ويجلس حسن أبو عصايا مع ولده عصام ويصارحه بمعرفته لنوايا عطية شقيقه وابنه عادل وينصحه بالانتباه لهم من أجل تنصيبه منصب «"الكبير» بدلاً من عطية وولده ويوافقه عصام.