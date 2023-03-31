مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. نيللي كريم تدخل غرفة «عبد الجبار» سرا

عام كامل مر على وفاة «بلال»، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 9، وظلت «سكينة» زوجة «عبد الجبار» طوال تلك الفترة في مضايقة مستمرة لـ«نادرة» كعادتها، التي تواجه حديثها بقوة دفعت، «عبد الجبار» للتدخل في الحديث.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 9

تحمل «نادرة» التي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم رضيعها «يوسف»، وتصعد لغرفتها وتتركهما، ثم يأتي مشهد «فلاش باك» وتتذكر مشهد لـ«عبد الجبار» يضرب والدها، وسط بكاء والدتها، وهي تبكي بجانبها على وفاة والدها، جراء ضرب «عبد الجبار» له، ثم نرى «نادرة» بملابس الممرضة، تساعد «بلال» في المستشفى، وتعرف منه أنه ابن «عبد الجبار»، وتتذكر ما حدث معها.

الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

تظهر على «نادرة» مسلسل عملة نادرة علامات الفرح، بعدما علمت بخبر حمل «إسراء» وتجاملها «دميانة» بخياطة ملابس المولود، وتطلب منها إسراء الرقص، لكنها تعتذر متحججة بتعبها، وتستغرب «سكينة» أسلوب «نادرة» المعسول، وتخبر زوجها «عبد الجبار»، ويؤكد لها أنه واع لتصرفاتها، ويشدد على استرداده للأرض.

وعلى ضفاف النيل، تطلب «أنس» من «نادرة» ترك المنزل، وتهرب برضيعها، وتؤكد لها «نادرة» أنها بخير.

وتدخل «نادرة» غرفة «عبد الجبار» سرا وتأخذ العيار الناري وتقارنه، بتقرير الطب الشرعي، الذي أرسلة لها الطبيب، التي كانت تعمل معه ممرضة قبل زواجها من «بلال»، لتكتشف المفأجاة التي تظهر في الحلقات المقبلة.