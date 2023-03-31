ملخص الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة.. ندى موسى تقف أمام ظلم أبيها

جاء ضمن ملخص الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة، أحداث متطورة، إذ قررت «أنس» الفنانة ندى موسى أن تساعد «عبيدة» في الهرب من محبس أبيها، ويخبر أحد رجال عبد الجبار «مسعود» بهروب عبيدة.

الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

ويعلم «عبد الجبار» أن أنس المتسببة في هروب عبيدة خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة، ويثور عبد الجبار على ابنته أنس ويضربها وسط محاولات أهل البيت لإنقاذها، تثور أنس على عادات وتقاليد والدها وتخبر الجميع بصوت مسموع وهي تتحدث عن ظلمه.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

يخبر «عطية أبو عصايا» أخوه الكبير وعصام أن عبد الجبار السبب في خطف عبيدة، وأنس من هربته، يقابلها عصام ويعاتبها على ما فعلت وترد عليه بفتور وقوة وتطلب منه إنهاء علاقتهما بعد وعدها لوالدها.

عبد الجبار يتحدث مع الشيخ المنزلاوي

يجلس عبد الجبار مع الشيخ المنزلاوي يسأله عن الخطأ والصواب، ويخبره أن الناس السبب فيما وصل إليه من جبروت والآن لا يستطيع التراجع، ويقول له المنزلاوي: «أنت تريد أن تسمع ما تريد».