نيللي كريم لـ «الوطن» عن مسلسل عملة نادرة: بحب دور الست القوية في الدراما

نالت الفنانة نيللي كريم، إشادات كبيرة من قبل الجمهور بمجرد عرض مسلسلها الرمضاني الجديد عملة نادرة، الذي تخوض من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، مدافعة عن حق المرأة في التوريث بالصعيد.

وعن شخصية نادرة في مسلسل عملة نادرة، قالت الفنانة نيللي كريم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «نادرة سيدة صعيدية قوية، وأنا أعشق السيدة القوية في الدراما التي تواجه وتعاني ولكنها في الأخير تحصل على حقها مثلما حدث مع شخصية فاتن، العام الماضي، في مسلسل فاتن أمل حربي».

نيللي كريم تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وتابعت نيللي كريم: «شخصية نادرة منذ قراءتي لها على الورق وأنا أحببتها وستشهد الحلقات المقبلة كثير من التطورات والأزمات التي ستواجهها نادرة مع أهل زوجها ولكنها ستكون قادرة على مواجهتها في سبيل حماية ابنها والحفاظ على ميراثها، خاصة أن هذه قضية شائكة بشكل كبير في عدد من الأماكن هناك بأن المرأة لا تورث في الصعيد».

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وعلي الطيب وكمال أبورية وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.