«الزراعة» تكشف الأخطاء الشائعة خلال التعامل مع الأسمدة

كشف الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أسباب عدم استفادة المحاصيل الزراعية بشكل كامل من الأسمدة الأزوتية واليوريا خلال عمليات الزراعة، الأمر الذي يتسبب في خسائر في المحاصيل، مشيرًا إلى عدة أسباب شائعة تؤدي إلى ذلك.

أسباب عدم استفادة المحاصيل من الأسمدة

وأوضح أن أولى تلك الأسباب، تتمثل في سوء انتظام توزيع الأسمدة خاصة في حالة عدم استخدام آلات التوزيع الميكانيكية، وهي غير متوفرة نظرًا لصغر مساحة الحيازة الزراعية في مصر، فعادة ما يتم توزيع الأسمدة الصلبة يدويًا، وفى هذه الحالة يصعب التحكم في كفاءة التوزيع، أما ثاني تلك الأسباب، فيتمثل في أن إضافة الأسمدة الصلبة عادة ما يتم بكميات كبيرة وعلى فترات متباعدة وهذا يؤدي لتعرض النباتات أو الأشجار لمشاكل الملوحة.

وتابع في بيان، أن زيادة نسبة فقد الأسمدة بالغسل بعيدًا عن منطقة انتشار الجذور خاصة في حالة الأسمدة سهلة الذوبان في الماء، يؤدي لزيادة معدل الفقد، وكلما زادت كميات مياه الري، زادت خشونة قوام التربة، كذلك زيادة تكاليف العمالة اللازمة لتوزيع الأسمدة وصعوبة التحكم في التوازن الغذائي لمحلول التربة.

أشار إلى أن إضافة الأسمدة الصلبة للتربة بصورة مباشرة تعتبر من الممارسات الجيدة لبعض الأسمدة، خاصة الأسمدة بطيئة التحلل مثل سوبر فوسفات الكالسيوم والصخر الفوسفاتي والفلسبار.

طرق إضافة الأسمدة للتربة

ولفت إلى أن الأسمدة تضاف في صورة بودرة أو حبيبات أو بللورات إلى الأرض مباشرة سواء قبل الزراعة أو خلال موسم النمو، بإحدى الطرق التالية، إذ يتم إضافة الأسمدة خلف المحراث في باطن الخط، كذلك يجب وضع الأسمدة بحيث تلامس البذور مباشرة، كما يمكن إضافة الأسمدة نثرًا على سطح التربة سواء قبل الزراعة أو معها أو خلال موسم النمو، وقد تُخلط مع الطبقة السطحية للتربة.