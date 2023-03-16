قناة «النيل للأخبار» تعرض تقريرا عن افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة

استعرضت قناة النيل للأخبار تقريرا بعنوان «افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية»، أبرز خطى الدولة المتسارعة لاستكمال مخططات التنمية الشاملة، بتشييد مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد لتوسعة الرقعة الزراعية وتقليل الفجوة الاستيرادية من الأسمدة وتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، وفي هذا الإطار شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأوزتية بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتكلفة 2 مليار دولار.

إنشاء المصانع يتم بالتعاون مع الخبرة الألمانية

وأضاف التقرير أن مجمع المصانع الجديد يضم 6 مصانع بالتعاون مع الخبرة الألمانية الواسعة في هذا المجال، مشيرًا إلى تشديد الرئيس السيسي على أهمية توسيع الرقعة الزراعية، من خلال جهود الدولة التي بدأت بإضافة 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا وتوشكى ووسط سيناء بما يساوي ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

ولفت التقرير إلى إشارة الرئيس السيسي إلى أن هذه الأراضي الزراعية الجديدة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والأسمدة وعدد من محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، فضلا عن جهود الدولة في دعم المزارعين بإعلان أسعار تعاقدية لبعض محاصيل الإستراتيجية.