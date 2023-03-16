أستاذ زراعة: الأسمدة المصرية أصبحت بديلا للروسية في السوق الأوروبية

قال الدكتور عبد العظيم مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة الفيوم سابقًا، إن توقيت افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في غاية الأهمية، إذ أنه يوفر لمصر فرص واعدة للتصدير والحصول على العملة الصعبة، خاصة بعد أن أصبحت المنتجات المصرية بديلا للمنتجات والأسمدة الروسية بالسوق الأوروبية، خلال الفترة الماضية بعد أن بلغت قيمة الصادرات 1.5 مليار يورو.

مصر تتوسع في إنتاج السماد الأخضر

وأضاف مصطفى في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنه على الرغم من الضغوط على ميزان المدفوعات والموقف العالمي، غير أن افتتاح مجمع المصانع يعد مكسبا كبيرا جدًا من خلال تلك الصناعة الواعدة، خاصة مع توسع الدولة فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وإنتاج السماد الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من الصناعات التي يقبل عليها العالم بعيدًا عن تلوث البيئة وما يترتب عليه من تغيرات مناخية.

تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم سابقًا، أن التغيرات المناخية تلقي بعبء كبير جدًا على القطاع الزراعي فيما يتعلق بالإنتاجية ووحدة المساحة ووحدة المياه، كونها عناصر الإنتاج الرئيسية، وتعد الأسمدة عنصرا رئيسيا في رفع الجدارة الإنتاجية للتربة وزيادة إنتاجية المحاصيل سواء المحاصيل الزراعية أو المحاصيل التي تدخل بالصناعة أو المحاصيل من الخضر والفاكهة إذ أنها من السلع المهمة غير أنها ليست من السلع الإستراتيجية الرئيسية.