تفاصيل حبس متهم بالإتجار في المخدرات عبر الإنترنت بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص متهم بالإتجار في المواد المخدرة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، مع التحفظ على كافة المضبوطات.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لـ وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة القبض على المتهم أثناء استقلاله لسيارته في منطقة مدينة نصر، وكان بحوزته 20100 قرص مؤثر، بالإضافة إلى مبالغ مالية، واتضح من خلال التحريات أنه مقيم في منطقة العبور.

واعترف المتهم بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية بتفاصيل الواقعة، موضحاً أنه كان يروج المواد المواد المخدرة من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما ما يتعلق بالعقوبة المنتظرة حسب القانون المصري، للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على شبكة الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على التالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».