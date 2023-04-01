«مناخ الزراعة»: بدء ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من غد الأحد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، لتعود الأجواء الدافئة ليلة الاثنين المقبل.

وأضاف «فهيم»، في تقرير يرصد حالة الطقس، أن هبات الرياح القوية ستبدأ في الهدوء بداية من اليوم السبت، وستكون درجات الحرارة بداية من يوم الأحد في حدود 30 مئوية لتستمر هكذا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

تأثير تذبذب درجات الحرارة على نمو الخضروات

وأشار رئيس المركز، إلى أن تذبذبات درجة الحرارة ستؤثر على المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات المنزرعة تحت الأنفاق وتم رفع الأغطية البلاستيك من عليها، حيث تؤثر تلك الأجواء في حدوث صدمة حرارية للنمو وارتباك فى التزهير والعقد والتحجيم خاصة محاصيل البطيخ والكنتالوب والطماطم.

وأكد، أن الفاكهة الصيفية فى بداية الموسم سيحدث لها ارتباك في تداخل أجيال التزهير وعمليات الإخصاب والعقد، خاصة أشجار المانجو والزيتون والبرقوق والمشمش والكمثرى والموالح، وكذلك المحاصيل الحقلية الصيفية، والتي ستتأثر معدلات إنباتها والنمو الأولى وظهور أعراض نقص الفسفور خاصة الذرة والقطن.

وتابع، بأن هناك محاصيل ستستفيد من هذه الأجواء، وهي محاصيل الحبوب فى نهاية العمر، كالقمح والشعير والكمون والفول البلدي والشمر والمحاصيل الأرضية كالبطاطس والبنجر والثوم والبصل، ويمكن ري القمح اليوم السبت والأحد والاثنين في الأجواء التي هدأت فيها الرياح التي تتسبب في رقاد القمح.

رش محاصيل الخضر تحت الأنفاق بمخلوط «عالي الفسفور»

وأكد «فهيم»، أهمية دعم محاصيل الخضر تحت الأنفاق برش مخلوط من «عالي الفسفور» مع الفولفيك والرش بمحفزات النمو الطحالب والأحماض الأمينية، ومحاصرة مرض لفحة الساق الصمغية على البطيخ والخيار والكنتالوب، مع الحفاظ على استمرار سريان العصارة لأشجار الفاكهة بشكل حتمي وضروري.