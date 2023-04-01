موعد ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات.. تصل لـ35 مئوية

يشهد طقس الأسبوع الجاري العديد من التغيرات في الأحوال الجوية، وتقلبات في درجات الحرارة، وسقوط أمطار، مع نشاط للرياح.

الحرارة انخفضت إلى 4 تحت الصفر

وشهدت بعض المناطق انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، إذ وصلت في سانت كاترين إلى 4 تحت الصفر، ونخل سجلت درجة واحدة مئوية، وسيوة 4 درجات.

ارتفاع الحرارة تدريجيا خلال الأيام القادمة

الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دفع الملايين من المواطنين يتساءلون، عن موعد ارتفاع الحرارة وهذا ما كشفته بيانات الهيئة العامة للأرصاد، إذ يكون تدريجياً بالمحافظات خلال الأيام المقبلة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

يشهد طقس الأيام القادمة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يبدأ من يوم الأحد القادم حيث تسجل درجة الحرارة في عدد من محافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية، ويوم الاثنين يستمر الارتفاع، وتصل يومي الأربعاء والخميس إلى 35 مئوية.