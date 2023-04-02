تعرف على موعد إفطار اليوم 11 من شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الحادي عشر من شهر رمضان 1444 الموافق 2 أبريل 2023، وفقاً للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحاً أن موعد صلاة الفجر سيكون الساعة 4:15 صباحا، وموعد صلاة الظهر سيكون الساعة 11:59 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:14 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:33مساء.

شهر رمضان 2023

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الموافق 11 رمضان 2023 ، و2 أبريل 2023، سيكون 14:19 ساعة، موضحاً أن كل المواعيد والأرقام وفقاً للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، ستكون 29 يوماً وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحاً أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحاً وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.