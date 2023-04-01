مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تخطط للانتقام من عائلة عبد الجبار

أحداث مثيرة ومشوقة ينتظرها الجمهور مع عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ويبحث الجمهور عن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10، ولا تزال نادرة في صراع مع عائلة حماها «عبد الجبار»، وتخطط للانتقام منهم.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 9

بعدما علم «عبد الجبار» ضمن مسلسل عملة نادرة بالعلاقة التي تجمع ابنته الدكتور «أنس» بنجل أبو عصايا، قرر أن يضربها، ويحرمها من الخروج إلا في حالة أخذ وعد أساسي منها بعدم فعل ذلك مرة أخرى.

يعد «عبد الجبار» نادرة بالأمان وعدم التعرض لها ولنجلها، بعد مرور عام على ولادته، لتؤكد لهم أنها لم تحمل بقلبها أي كره تجاههم، ولكنها تتذكر ما فعله «عبد الجبار» في والدها، إذ قتله أمام أعينها وهي طفلة.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

ذهب «عبد الجبار» إلي الشيخ المنزلاوي، وتحدث معه عن الصواب والخطأ في حياته، وأنه يشعر بأن كل شيء لم يعد بيديه، ويريد أن يجمع شمل الأسرة من جديد، خاصة أنه عاش طوال حياته يدافع أن أسرته ويجمع شملهم.