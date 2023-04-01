مسلسل جميلة.. عبير صبري تستغل فيديو سوسن بدر للقضاء على ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، محاولة نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، الوقيعة بين جميلة وحماتها التي تقوم بدورها الفنانة لطيفة فهمي، بهدف إفساد علاقتهما، خصوصًا وأنها تشهد كثير من الطيبة والاحترام، بعكس علاقتهما السيئة خلال فترة زواج نيرمين من زياد ويقوم بدوره هاني عادل والتي انتهت بالانفصال ثم زواجه من جميلة.

مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9، اصطحبت نيرمين ابنها يونس، لزيارة جدته والدة زياد، وخلال قيامه باللعب على هاتفها، شاهد رسالة على واتس آب الخاص بها عبارة وحشتيني، ليسألها عن صاحب الرسالة لتخبره نيرمين أنها من صديقتها وتحصل منه على الهاتف عنوة.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وفي أثناء زيارة نيرمين لحماتها، حاولت خداعها وتضليلها بأن جميلة تكره ابنها يونس، وأنَّها زوجة لم تعد تناسب زياد، ودافعت الجدة عن جميلة وتأكيدها أن عائلتها محترمة، وانتهزت نيرمين الفرصة لإخبارها عن الفيديو المسرب لوالدة جميلة مع عشيقها وهما يتبادلان كلمات الغزل والحب وذلك قبل وفاة زوجها.

أزمات جميلة بسبب والدتها

وحاول الكثيرون حول جميلة استغلال فيديو والدتها، لإفساد علاقتها مع زوجها زياد بشكل أكبر، منها قيام صديقه هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، بالاستعانة بخبير سوشيال ميديا، لنشر الفيديو على أوسع نطاق والحصول على نسب مشاهدات عالية.