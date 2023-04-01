موعد شم النسيم 2023 في مصر.. في العشر الأواخر من رمضان

يأتي الاحتفال بعيد الربيع هذا العام وسط الأجواء الرمضانية ولهذا يتساءل البعض عن موعد شم النسيم 2023 في مصر لاستغلال المناسبة وشراء مستلزمات الاحتفال لقضاء الوقت مع الأسرة، خاصة أنه يتزامن مع شهر رمضان الكريم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد شم النسيم 2023 في مصر، على هذا النحو:

موعد شم النسيم 2023 في مصر

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن موعد شم النسيم 2023 في مصر يوافق الاثنين 17 أبريل الجاري والذي يعد واحدا من الإجازات الرسمية للعام الحالي.

باقي الإجازات الرسمية في 2023

لم تقتصر إجازات أبريل على شم النسيم بل عيد الفطر كذلك ضمن إجازة هذا الشهر الجاري فضلا عن باقي الإجازات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

موعد شم النسيم 2023 17 أبريل الجاري.

الجمعة 21 أبريل - الأحد 23 أبريل عيد الفطر المبارك.

الثلاثاء 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 1 مايو عيد العمال.

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 30 يونيو الاحتفال بثورة 30 يونيو.

الأربعاء 19 يوليو الاحتفال برأس السنة الهجرية.

الأحد 23 يوليو الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 27 سبتمبر الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

الجمعة 6 أكتوبر الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)