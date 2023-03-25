تعرف على إجازات شهر أبريل 2023.. بينها شم النسيم وعيد تحرير سيناء

يبحث الموظفون عن إجازات شهر أبريل 2023، إذ يشهد الشهر المقبل عددًا من العطلات الرسمية، أبرزها إجازة عيد الفطر 2023، ويحصل العاملون بالدولة والقطاع الخاص على إجازة 3 أيام، وفي 17 أبريل تحل إجازة شم النسيم، ويوم 25 أبريل يكون إجازة عيد تحرير سيناء.

سبب إجازات شهر أبريل 2023

وتشير التقارير الرسمية إلى أنَّ إجازات شهر أبريل 2023، تتضمن إجازة عيد شم النسيم، وعيد الفطر، وعيد تحرير سيناء، وتشير الحسابات الفلكية إلى أنَّ أول شهر أبريل السبت المقبل.

مواعيد إجازات 2023 في مصر

فيما يتعلق بإجازات شهر مايو 2023، تشمل يوم 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، كما تحل إجازة يوم وقفة عرفات، والتي سوف تستمر حتى عطلة يوم عيد الأضحى المبارك ويومي الأربعاء 28 يونيو، والخميس 29 يونيو، أما يوم 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو، علاوة على إجازة يوم الأحد 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو عام 1952.

ومن قائمة الإجازات ، إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو، ثم يليها إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ثم إجازة في يوم 6 من شهر أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر حرب عام 1973.