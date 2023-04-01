الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم.. 5 خطوات أساسية

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم، موضحة أنَّه يمكن من خلال الدخول على الموقع التابع للهيئة، وذلك في اطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، ويمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم من خلال هذه الخطوات:-

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم

- أولًا يتمّ الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- ثم بعد ذلك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال إدخال اسم المستخدم صحيح وهذا شرط أساسي.

- وبعد ذلك إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

- وثالث خطوة يتمّ فيها تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- وفي حال إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتمّ استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

اليوم.. صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنَّ صرف المعاشات اليوم سيكون بالزيادة المعلنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدر لـ11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه .

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّ البطاقات الخاصة بصرف المعاش تمّ تغييرها إلى بطاقات ميزة لتسهيل المهمة على أصحاب المعاشات، بصرف المعاش الخاص بيه من أي مكان، لافتة إلى إمكانية أن يقوم المواطن بصرف المعاش من خلال المحافظ الالكترونية ، وذلك بعد اعلام هيئة التأمينات برقم صاحب المعا المفعل عليه خدمة الكاش.

وأضافت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّه يمكن معرفة زيادة قيمة المعاش بعد الزيادة المعلنة من خلال ضرب رقم المعاش في 15%، كما يمكن الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي من خلال نفس الموقع التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.