ظواهر جوية متوقعة غدا الأحد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرفها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا بالتزامن مع موجة ارتفاع الحرارة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك عدد من الظواهر التي تسيطر على حالة الطقس غدا الأحد، إذ من المتوقع هطول شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

وتوقعت «الأرصاد» أنه من بين الظواهر المتوقع حدوثها غد 2 أبريل وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية على تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ8 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ويسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة صباحا، بارد على أغلب الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 15، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، شمال الصعيد الدرجة العظمى 27 والصغرى 13، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.