توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح وأجواء باردة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من السبت وحتى الاثنين الموافق 3 أبريل الجاري.

وأوضحت الأرصاد، توقعاتها لحالة الطقس 72 ساعة، أنه سيسود طقس مائل للبرودة صباحا، بارد على أغلب الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت أنّه من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل وتمتد إلى الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت بأنّ الفترة المذكورة تشهد نشاط رياح وتحديدا يومي السبت والاثنين على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة غدا الموافق 1 أبريل، أما 3 من ذات الشهر تسود رياح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

وبشان درجات الحرارة المتوقعة بداية من غدٍ السبت وحتى الاثنين المقبل فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة السبت 1 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.