مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. هل تكشف نيللي كريم لغز قاتل زوجها؟

لازالت الفنانة نيللي كريم تبحث عن قاتل زوجها خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 ، خاصة أنها تشك في منزل حماها ، معادل معه ، جمال سليمان ، وأشقاء زوجها ، والدافع وراء ذلك.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

حدث أحداث مسلسل نادرة الحلقة 10 ، بشكل مفاجئ للأحداث ، حيث نادرة »وصل تقرير الطب الشرعي للعيار الناري الذي تم إطلاقه على زوجها ، وطابقت ذلك بطلقات العيار الناري لحماها الفنان جمال سليمان داخل منزله.

الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة

تعرض الحلقة الجديدة الـ10 من مسلسل عملة نادرة تعرض قناة cbc في تمام الساعة 7 ، وعرض الصورة بنجاح ، وتعلم أن شقيقها زوجها ، وقد كانت نادرة ، وعرضت على الحفاظ على الميراث ، وعرض الصورة بعد أن أنجبت نادرة «ولد» ، وكان من المقرر أن يكون المقرر. أن لإقامة على ميراث كبير.