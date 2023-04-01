انطلاق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل في جنوب سيناء غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، موعد انطلاق امتحانات شهر أبريل، حيث تقرر أن تبدأ غدا الأحد حتى الخميس المقبل، وتشمل مراحل النقل المختلفة بجميع المدارس.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه بضرورة أن تكون الامتحانات شاملة لكل المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة أن تكون امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مستوى الطالب.

نسبة حضور الطلاب

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء على ضرورة حضور الطلاب الامتحانات، وكلّف مديري الإدارات التعليمية بإخطار المدارس للتأكد من حضور امتحانات الشهر، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب المستهدفين في الامتحانات 13 ألف طالب وطالبة.

وتابع، بأن الهدف من إجراء الامتحانات هو تقييم مستوى الطلاب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى توزيع جوائز مسابقة المشروعات القومية علي الإدارات التعليمية الفائزة لتشجيع الطلاب المتميزين.

إطلاق مسابقة تعليمية

وأوضح محمد عقل، أنه جرى إطلاق مسابقة القندس المصري الأسبوع الماضي، على مستوي إداراتي طور سيناء ودهب التعليميتين، وقال أن المسابقة تهدف إلي نشر تقنيات البرمجة والتكنولوجيا، ونشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس من جميع الأعمار.

وتابع، بأن نتائج المسابقة ستُعلن هذا الأسبوع، حيث يحصل الطلاب الأوائل بالمسابقة منحة تدريب لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات.