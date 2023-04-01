‎تفاصيل الجولة المرتقبة لوزير خارجية أمريكا في بلجيكا وفرنسا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لمكتب موارد الطاقة، سينطلق في جولة إلى بلجيكا وفرنسا؛ لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المُشتركة، إذ ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن «بيات» سوف يرافق وفدًا أمريكيًا يزور بروكسل الثلاثاء المقبل؛ للمُشاركة في مجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعات ثنائية أخرى حول أمن الطاقة ودعم أوكرانيا والتحول إلى الطاقة النظيفة.

تعزيز أهداف الطاقة والمناخ المُشتركة

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من المُقرر أن يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس في 5 أبريل الجاري؛ لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المُشتركة، و يلتقي «بيات» خلال زيارته باريس السفراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ لتسليط الضوء على دور «قانون خفض التضخم» في تعزيز تحول الطاقة.

وسيعقد اجتماعات مع قادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة؛ لمناقشة سُبل تعزيز الأهداف المُشتركة لأمن الطاقة وتحولها.