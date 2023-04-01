الحكومة تحسم الجدل حول تقديم موعد امتحانات الفصل الثاني للنقل والإعدادي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن صدور قرارًا بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

ونقل «إعلامي الوزراء»، عن وزارة التعليم، في بيان صادر عنه قبل قليل، أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022- 2023 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).