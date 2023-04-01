وكيل «خطة النواب»: البرلمان يتسلم الموازنة ويبدأ المناقشات خلال أيام

أكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الحكومة أرسلت موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نهاية مارس الماضي.

وقال «عمر»، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ الموازنة العامة الجديدة للدولة تشهد زيادة كبيرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وتتراوح بين 20% و40% في بعض البرامج، وتتضمن موازنة العام المالي الجديد نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة بنحو 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022- 2023 .

دعم موازنتي التعليم والصحة

وأضاف أنَّ هناك زيادة كبيرة لموازنتي التعليم والصحة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وكذلك المشروعات الاستثمارات الجديدة ذلك وبناء مدارس جديدة وتحسين البنية الأساسية من للاتصالات ودعم قطاع الصحة من خلال تطوير المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة

ولفت إلى استمرار مشروعات مبادرة حياة كريمة ومخصصات كبيرة لتطوير القرى والنجوع في كل أرجاء مصر من خلال مشروعات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الأجور والمعاشات وصرف العلاوة في أبريل الجاري، وكذلك زيادات المستفيدين من تكافل وكرامة سواء القيمة أو عدد المستفيدين، وهو ما نفذته الحكومة وأقرّه مجلس النواب في جلساته الأخيرة.

ووافقت الحكومة على الموازنة العامة الجدية للدولة للسنة المالية 2023-2024 وإرسالها الخميس الماضي الى مجلس النواب، إذ أنه من المقرر إحالة الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية بقانون إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة لمناقشاتها واعتمادها قبل نهاية شهر يونيه المقبل، إذ يبدأ العمل بالموازنة الجديدة في بداية يوليو المقبل ويجوز للمجلس بالتوافق مع الحكومة إجراء تغيرات على الموازنة.