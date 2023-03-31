البابا فرنسيس يعتمد انتخاب الأب متى شفيق مطرانا لإيبارشية الإسماعلية

اعتمد البابا فرنسيس، اليوم 31 مارس 2023، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب متى شفيق مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية باسم الأنبا بولا.

سيرته الذاتية

وولد الأب متى شفيق في 19 فبراير 1971 في محافظة أسيوط، حاصل على الجنسية المصرية والأسترالية، وفي عام 1993 حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيّة من جامعة أسيوط، درس الفلسفة في إكليريكيّة القديس لاون بالمعادي، تمت سيامته كاهنًا في 27 يوينو 2002.

خدم الأب متى شفيق في العديد من الأماكن في الداخل والخارج إذ عُيّن كاهن لرعيّة السيدة العذراء بالنخيلة، أسيوط لمدة 3 أعوام، كما عُيّن كاهنا لرعيّة الأقباط الكاثوليك بملبورن في أستراليا لمدة 5 أعوام، وتولى شؤون رعيّة الأقباط الكاثوليك بسدني في أستراليا لمدة عام، إذ يجيد اللغة العربية والإنجيليزية.

مدير عام مكتب التنمية بأسيوط

ونال مطران الإسماعلية الدكتوراة الفخريّة Honoris Causa من مركز الأمم المتحدة للسلام العالميّ، كما قام بتأسيس بيت عنيا المخصص للرياضات الروحيّة بمدينة أسيوط الجديدة، ويشغل الآن الأب المطران منصب مدير عام مكتب التنمية الإيبارشي بأسيوط.