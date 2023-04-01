«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء.. وننصح بعدم تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من صباح غداً الأحد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية: موجة حارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات لتليفزيون «الوطن»، إنه سيكون هناك موجة حارة تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وتنتهى يوم الجمعة الموافق 7 أبريل الحالي، لافتة إلى أنه ستكون الأجواء حارة فترة النهار على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الموجة الحارة ستكون بسبب تأثرنا بمصادر كتل هوائية صحراوية قادمة من مناطق صحراوية تختلف ما بين الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية خلال فترات النهار، ما سيؤدي إلي ارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس ليلاً

ونصحت غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، جموع المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل، خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية مستمرة، ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها، مطالبة المواطنين بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور، وإن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وهو ما يحدث منذ بداية شهر رمضان المبارك.