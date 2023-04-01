حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 31 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن 11 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- طبنجة- 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 23 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية".

ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة.. وضُبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ 550 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .